Asistencia Directa. Se cumplirá la entrega de Unidades Alimentarias en localidades de Puna y Quebrada

El operativo se llevará adelante desde el lunes 25 de agosto.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que en la próxima semana se realizará la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa”, localidades de estas regiones de la provincia.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Cronograma

Lunes 25 de agosto

En el pueblo de Barrancas en el Salón de Usos Múltiples a partir de horas 8.

En Aguas Blancas en el Salón Comunitario desde 10 horas.

En Santuario de Tres Pozos desde horas 10:45 en el Salón Comunitario.

En Rinconadillas en el Salón Comunitario desde 12:20 horas.

En Alfarcito desde las 13 horas en el Salón Comunitario.

En Sausalito desde 14:30 horas en el Salón Comunitario.

En Tusaquillas desde 15:20 horas en el Salón Comunitario.

En Santa Ana de la Puna en el Salón Comunitario desde 16 horas.

Lunes 25 al miércoles 27 de agosto

Lunes 25 al miércoles 27 de agosto en el pueblo de Cieneguillas, en la Comisión Municipal, de 8 a 14 horas

Lunes 25 en Puesto Grande de 8 a 14 horas con la modalidad puerta a puerta

Martes 26 en Yoscaba de 15 a 18 horas, modalidad puerta a puerta

Miércoles 27 en Casira de 8:30 a 14 horas en la cabina telefónica.

Martes 26 de agosto

Martes 26 al jueves 28 de agosto

Martes 26 en el pueblo de Hipólito Yrigoyen en la Oficina Gestión, ubicada en avenida Independencia S/N de 10 a 16 horas. También para titulares de La Banda y Negra Muerta.

Miércoles 27 de agosto de 8 a 13 horas para titulares de La Cueva, Pueblo Viejo y Casillas en la Oficina de Gestión.

Jueves 28 de agosto titulares de Chaupi Rodeo y Miyuyoc en la Oficina de Gestión, de 8 a 13 horas.

Miércoles 27 de agosto