Comenzaron Los Hornitos con música, tradición y compromiso ambiental

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a una nueva edición de Los Hornitos, el tradicional festival de comida regional que cada año convoca a miles de vecinos y visitantes en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”.

Durante la primera noche, cientos de familias se acercaron para disfrutar de una velada a pura música y gastronomía regional, con artistas de primer nivel que engalanaron el escenario y más de veinte puestos que ofrecieron los sabores típicos de la provincia.

Como cada evento organizado por el municipio, el festival incorporó una mirada de responsabilidad ambiental, con acciones orientadas a la reducción de residuos y al cuidado del entorno. La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó, “estamos acompañando los Hornitos tradicionales con campañas de concientización, como la recolección de plásticos para nuestra iniciativa ‘Un plástico por un poste’, destinada al Parque Botánico. También trabajamos con los locales de comida para recoger el aceite de cocina usado y promovemos el uso de vasos reutilizables en cada puesto”.

Además, Díaz remarcó la importancia de la participación ciudadana, “siempre recomendamos al vecino que se acerque, que contribuya y que también haga la separación de residuos en casa, distinguiendo entre lo reciclable y lo compostable”.

Cabe destacar que, como es tradición, los centros vecinales son los grandes protagonistas de la propuesta gastronómica, en articulación con la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Planificación. A su vez, reciben capacitaciones previas en seguridad alimentaria, a través de la Secretaría de Gobierno, para garantizar un servicio seguro y de calidad durante el festival.

Horarios – Los Hornitos 2025 (resto de fechas)