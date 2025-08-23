Comunidad vecinal y municipio acompañan proyecto para la construcción de una escuela primaria en La Ovejería

El Ministerio de Educación llevó adelante una reunión con vecinos de los barrios San Santiago y Juan Pablo II de La Ovejería, donde se presentó el proyecto de construcción de un nuevo edificio escolar.

Se trata de una Escuela Primaria con Nivel Inicial, que estará ubicada en un terreno situado en la intersección de las calles Eva Perón y Bicentenario, beneficiando a la comunidad educativa de La Ovejería, Monterrico y zonas aledañas. La iniciativa forma parte de la segunda etapa del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), con financiación de la CAF.

El encuentro contó con la participación de autoridades educativas y municipales, junto a representantes de entidades vecinales, religiosas, deportivas y vecinos en general. En la reunión se expusieron los detalles técnicos del proyecto, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial de fortalecer la calidad educativa mediante la inversión en infraestructura escolar.

Con gran entusiasmo, la comunidad expresó su firme voluntad de acompañar el desarrollo del proyecto. Para simbolizar el compromiso de todos, se firmó el acta de socialización, un gesto que refleja la unidad en el avance de la obra.

Participaron en representación del Ministerio de Educación: Julio Alarcón (secretario de Políticas Socioeducativas), Eduardo Cáceres (coordinador general de Regiones Educativas), Eugenia Martínez Alvarado (secretaria de Crédito Educativo) y Mariana Brandán (directora general de Obras CAF).

Por parte del Municipio de Monterrico estuvieron presentes: Luciano Moreira (intendente), Álvaro Moreira (jefe de Gabinete) y otros funcionarios del Ejecutivo municipal.

Asimismo, participaron Silvia Giacoppo (senadora mandato cumplido) y Macarena Anachuri (concejal).