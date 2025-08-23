Conmemoración. «Los patriotas del Éxodo Jujeño son un ejemplo a seguir todos los días», afirmó Sadir

Al cumplirse un nuevo aniversario de la gesta heróica del pueblo jujeño, se concretaron los actos oficiales, donde el gobernador Carlos Sadir resaltó la hazaña épica que invita a imitar y pensar todos los días en esos patriotas jujeños de 1812.

Como sucede cada año, en la plaza central, el gobernador Carlos Sadir junto a funcionarios del gabinete provincial y municipal rindieron homenaje al Gral. Manuel Belgrano.

Durante la ceremonia se realizó el izamiento de las banderas y colocación, entonación del Himno Nacional, invocación religiosa a cargo del obispo Daniel Fernández, colocación de ofrendas florales, toque de silencio y el cierre con la entonación del Himno Éxodo Jujeño a conmemorarse los 213 aniversario.

Luego del acto oficial, el mandatario expresó que “Jujuy es donde nació la patria” por la gesta heroica de aquel 23 de agosto.

Además, señaló que es importante recordar aquellos patriotas de 1812. “Nos invita a imitarlos, a pensar en hacer sacrificio en pos de la libertad y el progreso. Son un ejemplo que debemos seguir todos los días, por lo que hicieron por Jujuy y por la Patria».

A su vez, el mandatario mencionó que es un deber de todos dar a conocer lo que significó el 23 de agosto por el rol central del pueblo jujeño en la lucha por la independencia del país. «Esa es una obligación que tenemos todos los jujeños», afirmó.

Finalmente, valoró estar todos unidos conmemorando la gesta del Éxodo Jujeño, porque representa la causa de libertad que tanto se busca.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la avenida Forestal donde se realizó el desfile cívico, militar y pasaje gaucho.

Acompañaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, Dr. Ekel Meyer; el Intendente de San Salvador, Raul Jorge; ministros del poder ejecutivo; diputados provinciales; concelajes; miembros del Ejercito Argentino, entre otros.