Cultura y Turismo. Primer Festival Coplero en El Cabildo y una jornada que quedará en la memoria de Jujuy

La Celebración del Día Provincial del Canto con Caja y la Copla se vivió llena de tradición, música y la voz de nuestros copleros y copleras como símbolo de identidad cultural.

Con la presencia del Ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas, y del Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena quiénes junto a la comunidad jujeña, reunida en El Cabildo, revalorizaron las expresiones culturales y populares, con diferentes actividades alusivas y protocolares, y espectáculos, destacando la participación de Tati Dominguez.

En palabras del Ministro Federico Posadas, “Solo quisiera agradecer la emoción que nos embarga a todos, a los más de 200 copleros que nos acompañan hoy en El Cabildo.

Esta gran iniciativa, nos enorgullece porque el canto ancestral es la cultura que está viva, es la voz que se demuestra en las expresiones culturales que le dan identidad y singularidad a este pueblo único.

Este 22 de agosto, además, representa el canto de la caja , que tiene que ver con el sonido con el que nacemos, tiene que ver con la resonancia de ese sentimiento más primario, siempre latente en el inconsciente colectivo.

Veo que las nuevas generaciones llevan la bandera de la copla, el sentir de la caja, que mantiene viva esta cultura ancestral. ¡Los felicito!“

Se realizó un acto protocolar, presentaciones de libros de escritores copleros, conversatorio “Los emblemas de nuestra tierra” y el gran Festival Coplero en el Muro de las Batallas, entre otras actividades destacadas.

El evento se realizó en el marco de la Semana del Éxodo Jujeño.

El Cabildo fue escenario del primer Festival Coplero de la provincia, donde voces, instrumentos y símbolos se unieron para celebrar nuestra identidad.

El canto volvió a hacerse presente en el corazón histórico de la ciudad, reafirmando que la cultura late con fuerza en cada copla.