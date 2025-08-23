Noticias de Jujuy

El Gobernador Sadir inauguró la iluminación ornamental del Palacio de Tribunales

Jujuy
El Gobernador Sadir inauguró la iluminación ornamental del Palacio de Tribunales

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer; y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; inauguraron el nuevo sistema lumínico del Palacio de Tribunales, en el marco de las actividades conmemorativas del 213º aniversario del Éxodo Jujeño.

Dicha iluminación recrea con celeste y blanco la Bandera Nacional, como un nuevo punto atractivo turístico urbano, además de aportar identidad a la justicia como patrimonio colectivo de nuestra ciudad.

También podría interesarte
Jujuy

Sadir: «La Marcha Evocativa expresó el orgullo de ser jujeño»

Jujuy

Sadir inauguró la iluminación ornamental del Palacio de Tribunales

Jujuy

Articulación. Se realizó el Encuentro de Educadores Católicos en Jujuy

Jujuy

Políticas socioeducativas. «Purolucro rompe todo» cautivó a estudiantes en Humahuaca

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.