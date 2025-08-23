Galería de fotos. Multitudinario desfile por los 213° aniversario de Éxodo Jujeño

Noticias de Jujuy

Multitudinario desfile por los 213° aniversario de Éxodo Jujeño

En la Avenida Forestal se desarrolló el tradicional desfile cívico militar y pasaje gaucho con la presencia del Gobernador Carlos Sadir.

Poco a poco, familias enteras se fueron acercando al lugar para apreciar el paso de establecimientos educativos, instituciones civiles, agrupaciones militares y asociaciones gauchas de Jujuy y Salta.

Cabe indicar que el desfile fue programado sobre av. Forestal entre Parapetí y El Chalicán del B° Alto Comedero.

