Políticas públicas. Avanza la Diplomatura en Acompañantes Comunitarias contra la violencia de género

Avanza la Diplomatura en Acompañantes Comunitarias contra la violencia de género

El segundo módulo abordará violencia digital y acceso a la justicia.

Se invita a participar a todas las personas interesadas en la Diplomatura en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, del segundo módulo, el cual contará con la disertación de referentes internacionales y nacionales y la temática a desarrollar será sobre violencia digital y acceso a la justicia.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa fortaleciendo espacios de formación y capacitación a través de la Diplomatura en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, una propuesta académica destinada a brindar herramientas teóricas y prácticas a quienes se desempeñan en el acompañamiento de mujeres en situación de violencia.

En esta oportunidad se llevará adelante el segundo módulo de manera virtual, con la participación de destacadas y destacados especialistas en materia de género, derecho y entornos digitales:

Olimpia Coral Melo, Asesora Legislativa en México y creadora de la primera propuesta en América Latina sobre una Ley en Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia.

Hernán Navarro, Magíster en Educación Digital y referente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet.

Agustina Olmedo, abogada y secretaria general del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Bettina Croppi, abogada especialista en Derecho Penal y Fiscal General Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

La Diplomatura busca consolidar una red de acompañantes comunitarias con perspectiva de género y de derechos humanos, capaces de brindar contención, asesoramiento y orientación en el abordaje integral de la violencia, contribuyendo así a un Jujuy más justo, igualitario y libre de violencias.

En este segundo módulo el trabajo será abordado en el ámbito de la violencia de género y el acceso a la justicia y herramientas que permitirán la intervención comunitaria.

Las inscripciones se realizarán hasta este sábado 23 de agosto en link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TYAEf6GpMhE9AnIo6onmsXyDP0YwHuq2bI9QC1wGrD25rQ/viewform

El enlace de transmisión del Segundo Módulo: https://youtube.com/live/y_VHBFA7yM4

