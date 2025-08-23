Políticas socioeducativas. «Purolucro rompe todo» cautivó a estudiantes en Humahuaca

La presentación se realizó en el marco del Programa “La Escuela se Abre al Teatro”.

Como parte del Programa “La Escuela se Abre al Teatro”, en el marco de la firma de convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Secretaría de Cultura, que busca acercar propuestas artísticas al ámbito escolar, fortaleciendo la formación integral de niños y jóvenes, el pasado 14 de agosto se presentó la obra “Purolucro rompe todo” en el auditorio de la Escuela Normal “Héroes Humahuaqueños” de Humahuaca.

Dirigida por Sergio Díaz Fernández, la función estuvo a cargo de un elenco de tres actores con amplia trayectoria en el teatro independiente.

La actividad reunió a 107 estudiantes de 5º y 6º grado, acompañados por docentes y directivos. Para muchos, fue su primer contacto con manifestaciones artísticas que trascienden el aula teatro, marcando una experiencia educativa y artística inolvidable.

El entusiasmo, la participación y la emoción compartida por el público infantil son testimonio del potencial educativo del teatro como herramienta de formación y socialización.

Acceso al reel de la obra de teatro: https://drive.google.com/file/d/1u8f-OkeWjcW9IUas_TrFRUIFDoQZD6BW/view?ts=68a85704