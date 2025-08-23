Políticas socioeducativas. Semana de la Educación Digital 2025: innovación pedagógica con foco en la Inteligencia Artificial

La iniciativa apunta a sostener y fortalecer las trayectorias educativas y garantizar la calidad y la equidad en todos los niveles y modalidades.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Innovación Educativa, llevará adelante la Semana de la Educación Digital 2025, que se desarrollará del 25 al 29 de agosto en el marco del Anuario Escolar (Res. Nº 4255-E/2024). En esta edición, las actividades estarán centradas en el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para transformar la enseñanza y los aprendizajes.

El programa incluye talleres prácticos y espacios de reflexión en instituciones escolares de todas las regiones educativas de la provincia, así como en el Centro de Innovación Educativa, con el propósito de acercar herramientas digitales aplicadas directamente al aula. Estas instancias permitirán a la comunidad educativa debatir sobre los desafíos y oportunidades que presenta la IA, promoviendo una alfabetización digital crítica y el uso ético de la tecnología.

Durante la semana, se abordará cómo la Inteligencia Artificial contribuye a personalizar los aprendizajes, optimizar tiempos de enseñanza, ampliar el acceso a recursos de calidad y acompañar la toma de decisiones pedagógicas basadas en datos. Asimismo, se destacará su aporte en el desarrollo de competencias del siglo XXI —como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas— y su valor para favorecer la inclusión educativa en contextos diversos.

La propuesta combina encuentros presenciales, virtuales y adaptados a cada región, donde los referentes técnicos escolares, en el marco de sus funciones, brindarán instancias de capacitación docente y acompañamiento pedagógico.

Desde el área de Educación Digital se subraya que este trabajo se realiza de manera situada, junto a las escuelas, resolviendo problemáticas técnicas y sosteniendo un diálogo constante con supervisores, directivos y docentes, con el objetivo de consolidar prácticas pedagógicas innovadoras y fortalecer las competencias digitales en el sistema educativo provincial.

Para conocer la agenda completa de la Semana de la Educación Digital 2025 ingresa al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1O4oIRkaXhfv4AfTCnpFlBQA11YnIh9rM/view?usp=drive_link