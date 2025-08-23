Noticias de Jujuy

Sadir inauguró la iluminación ornamental del Palacio de Tribunales

Jujuy
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer; y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; inauguraron el nuevo sistema lumínico del Palacio de Tribunales, en el marco de las actividades conmemorativas del 213º aniversario del Éxodo Jujeño.

Dicha iluminación recrea con celeste y blanco la Bandera Nacional, como un nuevo punto atractivo turístico urbano, además de aportar identidad a la justicia como patrimonio colectivo de nuestra ciudad.

