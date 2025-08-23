Sadir: «La Marcha Evocativa expresó el orgullo de ser jujeño»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó de la tradicional Marcha Evocativa, realizada en el marco del 213º aniversario de la gesta heroica del Éxodo Jujeño.

El mandatario calificó de “emocionante” la movilización de los jujeños que se unieron a la marcha y otros que la presenciaron. “Esta convocatoria es cada año más grande”, resaltó y consideró que “es la forma de reivindicar lo que hicieron nuestros antepasados, renunciando a todo y ofrendando sus vidas en combate para el nacimiento de la Patria”.

“Expresamos el orgullo de ser jujeños”, definió.

Asimismo, Sadir puntualizó que “el jujeño tiene ganas de ser parte de este acto reivindicatorio de nuestra máxima gesta como pueblo”.