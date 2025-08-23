Turismo . Taller gratuito de Turismo Cinematográfico

Se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Turismo Cinematográfico, una capacitación gratuita organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Asociación de Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina.

La propuesta apunta a capacitar a prestadores turísticos, organismos públicos y actores del sector audiovisual en la creación de circuitos vinculados al cine y las producciones audiovisuales.

El curso estará a cargo de Mariana Raquel de Leo, guía y técnica nacional en Turismo, y Martín Ignacio Iturri, productor de locaciones con amplia trayectoria en rodajes de series y películas. Durante el cursado se abordarán herramientas teóricas y prácticas para identificar oportunidades, diseñar productos turísticos innovadores y promover la asociatividad entre los sectores audiovisual y turístico.

La modalidad será mixta: un encuentro presencial el miércoles 10 de septiembre a las 17 horas y dos instancias virtuales los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 16. La inscripción permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre a través de la página oficial del IAAJ en www.iaaj.jujuy.gob.ar

Con esta iniciativa se busca consolidar al turismo cinematográfico como un nuevo segmento en la oferta cultural y turística de la provincia, poniendo en valor la riqueza paisajística y la creciente presencia de producciones audiovisuales en el territorio.