Noticias de Jujuy

Turismo . Taller gratuito de Turismo Cinematográfico

Jujuy
Taller gratuito de Turismo Cinematográfico

Se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Turismo Cinematográfico, una capacitación gratuita organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Asociación de Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina.

La propuesta apunta a capacitar a prestadores turísticos, organismos públicos y actores del sector audiovisual en la creación de circuitos vinculados al cine y las producciones audiovisuales.

El curso estará a cargo de Mariana Raquel de Leo, guía y técnica nacional en Turismo, y Martín Ignacio Iturri, productor de locaciones con amplia trayectoria en rodajes de series y películas. Durante el cursado se abordarán herramientas teóricas y prácticas para identificar oportunidades, diseñar productos turísticos innovadores y promover la asociatividad entre los sectores audiovisual y turístico.

La modalidad será mixta: un encuentro presencial el miércoles 10 de septiembre a las 17 horas y dos instancias virtuales los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 16. La inscripción permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre a través de la página oficial del IAAJ en www.iaaj.jujuy.gob.ar

Con esta iniciativa se busca consolidar al turismo cinematográfico como un nuevo segmento en la oferta cultural y turística de la provincia, poniendo en valor la riqueza paisajística y la creciente presencia de producciones audiovisuales en el territorio.

También podría interesarte
Jujuy

Desfile en La Quiaca . Agua Potable de Jujuy se sumó a la conmemoración del Éxodo…

Jujuy

Cultura. Se realizó la Ceremonia de la Pachamama en la Posta de Hornillos

Jujuy

Políticas socioeducativas. Semana de la Educación Digital 2025: innovación pedagógica…

Jujuy

Desfile en La Quiaca . Agua Potable de Jujuy se sumó a la conmemoración del Éxodo…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.