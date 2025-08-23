Turismo. Travel Sale: oportunidades y promociones exclusivas para impulsar el turismo

La provincia participará del evento de ventas Travel Sale, una campaña nacional para encontrar oportunidades turísticas, entre el 25 y el 31 de agosto.

Jujuy confirmó su participación en la próxima edición del Travel Sale, el evento de ventas promocionales del sector turístico que se desarrollará a nivel nacional del 25 al 31 de agosto. Durante esa semana, los viajeros podrán acceder a offers y paquetes especiales para visitar los principales destinos jujeños.

La iniciativa cuenta con la participación de una docena de agencias de turismo locales especializadas, que diseñaron propuestas para experiencias en la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes, las Yungas y otros atractivos de la provincia. El objetivo es potenciar la llegada de visitantes en la temporada baja y promover los destinos jujeños a nivel nacional.

Entre las empresas adheridas se encuentran nombres con amplia trayectoria en el sector, como Canela Trek And Trip EVT, NorteXplorer, Las Salinas, NASA Norte Argentino S.A., Runas Tours, Norterama, Arami Viajes, Purmatur y ADN Travel, entre otras.

Los interesados en acceder a estas promociones podrán encontrar toda la información disponible y planificar su viaje ingresando al sitio web oficial de la campaña: travelsale.com.ar.

La participación de Jujuy en este tipo de eventos masivos de comercialización se ha consolidado como una estrategia clave para la promoción turística de la provincia.