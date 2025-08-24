Acto central por el 213º Aniversario del Éxodo Jujeño

El acto fue encabezado por el Gobernador, Carlos Sadir; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ekel Meyer; el Intendente de la Ciudad, Raúl Jorge; el Obispo Daniel Fernández, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Lisandro Aguiar, acompañado por los ediles: Gastón Millón, Leandro Giubergia, María Galán, Liliana Giménez y Melisa Silva. También se encontraban presentes miembros del gabinete provincial, funcionarios municipales, representantes de instituciones escolares, Veteranos de Malvinas e instituciones Gauchas.

Durante la ceremonia y en representación de la institución parlamentaria, los concejales presentes colocaron una ofrenda floral a los pies del monumento del creador de la Bandera Nacional.

Sobre esta importante fecha para los jujeños, Lisandro Aguiar, expresó: «Es un gusto poder acompañar al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, al intendente municipal Arq. Raúl Jorge y, particularmente, pensar y reeditar que hace 213 años en algún lugar de esta plaza histórica que tiene nuestra Ciudad, el General Manuel Belgrano hacía leer ese bando que convocaba a una gesta heroica, histórica que marcaría el futuro de toda una región y la posibilidad de que un naciente país pueda declarar su Independencia años después”.

“Agradecer esa gesta a ese General – continuó Aguiar- ese hombre que guio al pueblo jujeño y recordar toda esa sangre que fue derramada de jujeños durante la guerra de independencia. Prácticamente, el 33% de la población fue diezmada y ese sacrificio hoy nos debe llenar de orgullo y proponer seguir trabajando hacia el futuro. Y continuó: “Agradecer a todos los que han participado y recordar esta fecha con mucho orgullo y con mucha jujeñidad».

Por su parte, el concejal Leandro Giubergia, manifestó: “Resaltar el valor de lo que significa nuestro Éxodo, de haber dejado todo por la patria como una estrategia militar para que no avanzara el enemigo en ese momento, creo que eso habla a las claras de la muestra de valentía del pueblo jujeño, que no teme perder todo en pos de la patria. Eso fue muy importante en todo lo que ha venido haciendo nuestro país y todo ese proceso que vino desde el primer gobierno patrio hasta lo que fue la declaración de la Independencia”.

En tanto, la concejala María Galán, resaltó: “Estamos en nuestra querida plaza Belgrano, para nosotros es un deber y obligación estar en estos actos tan importantes como el 23 de Agosto que es historia, aquellos héroes nos dejaron una responsabilidad muy grande en poder homenajear a aquellas grandes mujeres y hombres que defendieron a Jujuy”.

Por último, el concejal Gastón Millón remarcó: “Estamos conmemorando un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño que afortunadamente cada año va tomando mayor relevancia e importancia, no solamente aquí, sino en el resto del país. Pudimos ver varios actos que se llevaron a cabo en ciudad de Buenos Aires, en donde enviamos representantes de nuestra cultura, se realizaron charlas y conferencias explicando este importante acontecimiento histórico y eso es a lo que tenemos que apuntar, en mantener viva esta fecha y que se tome en cuenta el sacrificio de todo el pueblo jujeño que fue el que abrió la puerta a la libertad de nuestro país”.