Avanza la campaña de vacunación antirrábica en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa el cronograma semanal de la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, que se desarrollará del lunes 25 al sábado 30 de agosto en diferentes sectores de la ciudad.
La vacunación es gratuita y obligatoria para perros y gatos y constituye una acción fundamental para prevenir la rabia y cuidar la salud pública.
LUNES 25
- Lastenias (Barrio Lastenias) – 9 a 13 hs.
- Los Geranios/Las Madres Selvas (Plaza, B° Los Perales) – 9 a 13 hs.
- Los Perales (B° Los Perales) – 9 a 13 hs.
- Bella Vista (Plaza Central, B° Bella Vista) – 9 a 14 hs.
- El Cardón (Tintiya Mza 983 L38, B° Alto Comedero) – 14 a 18 hs.
- El Mirador (Rubi 2512, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- Sector B2 (La Mendieta 1219, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- Ex Suipacha (Mza AP1 L11, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
- Alto La Viña (Beruti 21, parada colectivo) – 14 a 18 hs.
- Bárcena (Leopoldo Bárcena 436, B° Bárcena) – 10 a 14 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero (47 Hectáreas, Mza AP1 L11, B° Alto Comedero) – 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas (Av. Mejías y San Luis, B° Malvinas) – 9 a 13 hs.
MARTES 26
- Av. Illia/El Palenque (Axion, B° Los Perales) – 9 a 13 hs.
- Barrio Norte (Bariloche y Trelew, B° Norte) – 9 a 14 hs.
- Cuyaya (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
- 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- Tupac Amaru (Mza 9 L2 XVI Etapa, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- 10 Hectáreas (Mza 2 L14, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
- Estanislao del Campo (Garita Policía, B° Estanislao del Campo) – 14 a 18 hs.
- Villa Las Rosas (Pje. Godoy Cruz/Juan B. Justo, B° Villa Las Rosas) – 10 a 14 hs.
- San José (Pje. Pringles/Calilegua, Plaza, B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero (47 Hectáreas) – 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
MIÉRCOLES 27
- La Calandria 1100 (Parque Los Tucanes, B° Chijra) – 9 a 13 hs.
- Vélez Sarsfield/Dr. Baldi (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
- 110 Viviendas (Mza PA1 L6, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- 40 Viviendas (Mza PA1 L2, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- El Imperio (Mza 985 L7, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
- Lucas Arias (Mza AP8 L18, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
- El Arenal (Catamarca 80, B° El Arenal) – 14 a 18 hs.
- Cerro Las Rosas (Prolongación Dominicana, Plazita, B° Cerro Las Rosas) – 10 a 14 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
JUEVES 28
- Reyna Mora/Cacuy (B° Los Huaicos) – 9 a 13 hs.
- Dr. Baldi/Álvarez Prado (790 viviendas, B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
- 15 Hectáreas (Mza 9 L5, Sector Odij, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- 30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- La Candelaria (domicilio familia Bonilla, B° La Candelaria) – 14 a 18 hs.
- Castañeda (Río Pilcomayo/Tejada, Plazita, B° Castañeda) – 10 a 14 hs.
- Luján (Plaza frente Bankat, B° Luján – El Carmen) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
VIERNES 29
- Albarracín/Pasteur (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.
- Constitución/Gordaliza (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
- 70 Viviendas (Tte. Ardiles 1659, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- 30 Hectáreas (Mza 1 L1 Centro Vecinal, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- Radio Estación (Cancha de fútbol, B° Radio Estación) – 14 a 18 hs.
- Luján (Éxodo 238 – Nahir, B° Luján) – 10 a 14 hs.
- Pje. Pringles/Av. Pueyrredón (B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero– 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
SÁBADO 30
- Pasteur/Dávalos (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.
- 18 Hectáreas (Mza 17 L14 SUM, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- 330 Viviendas (Capillas/Olimpia Barrionuevo, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
- CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
- CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.