Galería de fotos. Multitudinario desfile por el 213° aniversario de Éxodo Jujeño

Jujuy
Multitudinario desfile por el 213° aniversario de Éxodo Jujeño

En la Avenida Forestal se desarrolló el tradicional desfile cívico militar y pasaje gaucho con la presencia del Gobernador Carlos Sadir.

Poco a poco, familias enteras se fueron acercando al lugar para apreciar el paso de establecimientos educativos, instituciones civiles, agrupaciones militares y asociaciones gauchas de Jujuy y Salta.

Cabe indicar que el desfile fue programado sobre av. Forestal entre Parapetí y El Chalicán del B° Alto Comedero.

