La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilita inscripción online para los Centros Deportivos

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició la digitalización y modernización de sus múltiples actividades deportivas, facilitando a la comunidad la inscripción y elección de la disciplina a practicar. A partir de ahora, las inscripciones se realizarán de manera online a través del siguiente enlace: https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/.

Este sistema no solo simplifica la inscripción, sino que facilitará la obtención del carnet municipal, un documento que acredita la participación de los vecinos en las actividades deportivas y recreativas de la ciudad.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, destacó que “a través de la Dirección de Deportes brindamos un servicio muy importante para la comunidad, donde acompañamos a niños, niñas y adolescentes. La digitalización de las inscripciones y la obtención del carnet municipal resulta fundamental para optimizar este servicio”.

Además, Altea resaltó que el sistema digital incluye beneficios adicionales como el seguimiento nutricional, el seguro de los niños y la organización de equipos para competiciones deportivas.

Por su parte, Gustavo Hiruela, director de Deportes y Recreación señaló, “la idea es digitalizar las inscripciones de todos los niños y niñas que practican actividades en los distintos centros deportivos. Contar con un registro por disciplina y por número de participantes nos permite mejorar la planificación y gestión de cada actividad”.

El funcionario aclaró que el sistema comenzará por el Distrito Centro y se extenderá a Alto Comedero y al resto de los centros, incluyendo actividades para adolescentes y adultos. “El link ya está activo, por lo que los interesados pueden registrarse desde cualquier dispositivo. Además, estará disponible en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo la página web y redes sociales de la Municipalidad y de la Dirección de Deportes y Recreación”, añadió Hiruela.

Finalmente, invitó a los vecinos y amantes del deporte a sumarse y destacó que la digitalización “nos permite conocer la cantidad de participantes por actividad, en qué barrio se realizan y con qué profesor, fortaleciendo la gestión y planificación de todas nuestras disciplinas deportivas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/QJzgY8G09DM