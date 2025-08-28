Asistencia Directa . El programa Comer en Casa estuvo en localidades de Puna y Quebrada

Las unidades alimentarias se entregaron a familias de La Quiaca, Catua, Barrancas, Cieneguillas, Volcán, Tumbaya, Maimará, Tilcara, Huacalera y Uquía.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, continúa recorriendo el interior de la provincia con la entrega directa de unidades alimentarias del programa Comer en Casa destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Durante la última semana recorrió las localidades de La Quiaca, Catua, Barrancas, Cieneguillas, Volcán, Tumbaya, Maimará, Tilcara, Huacalera y Uquía.

Para poder cumplir con los operativos, los equipos de trabajo se trasladaron a las diferentes localidades de Puna y la Quebrada donde, con la colaboración de personal de municipios, comisiones municipales y unidades de gestión, se realizaron las entregas de manera organizada y coordinada para brindar una mejor atención a las personas empadronadas en el Programa provincial.

La distribución se llevó delante de acuerdo al cronograma prestablecido para garantizar que las familias beneficiarias puedan acceder a los módulos alimentarios, que contienen productos básicos y de primera necesidad.

Mediante el programa Comer en Casa, el Gobierno de Jujuy busca acompañar a los hogares jujeños en situación de vulnerabilidad, llegando a toda la provincia, especialmente a zonas rurales y alejadas, donde se redoblan los esfuerzos logísticos para llegar a cada comunidad.