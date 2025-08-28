El intendente Jorge participó de un emotivo homenaje al Dr. Miguel Ángel Mallagray por sus 70 años de trayectoria profesional

En un acto cargado de emotividad y reconocimiento, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, participó del homenaje al Dr. Miguel Ángel Mallagray, quien cumplió 70 años de ejercicio ininterrumpido de la abogacía. La ceremonia se llevó a cabo en la explanada del Palacio de Tribunales y fue presidida por los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia: doctores Ekel Meyer, Sergio Marcelo Jenefes, Laura Nilda Lamas González, Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Francisco Llamas.

En este marco, el intendente Jorge expresó, “he tenido la suerte de conocerlo, desde la más tierna edad, al Dr. Mallagray. También me marcó en mi vida, porque fue no sólo un amigo de la familia, sino también mi profesor, que nos dejó muchas enseñanzas muy valiosas sobre cuestiones que después tuvieron que ver con la vida cotidiana de muchos de los que estamos acá, no sólo por su legado como abogado, sino también como un hombre que enseñaba la Constitución Nacional en tiempos de dictaduras y, fundamentalmente, dejando a todos sus alumnos conceptos claros de lo que significaba la República, el Estado de Derecho y tantos otros conceptos que nos quedaron grabados para toda la vida”.

En ese mismo sentido, el jefe comunal destacó, “fue un gusto estar con este amigo de toda la vida, un ejemplo para Jujuy, un hombre extraordinario de valores trascendentes que lo constituyen como una personalidad en su profesión y en la vida, como un ejemplo muy grande a seguir y del cual tenemos que sentir un gran orgullo”.

Acompañado por sus hijos, nietos y familiares, el Dr. Mallagray, brindó un emotivo discurso en el que repasó su historia de vida, destacando especialmente a su esposa fallecida, a quien describió con ternura como “novia, compañera de vida, amiga”, brindando además, un sincero y cálido agradecimiento a sus colegas y amigos, verdaderos pilares que marcaron profundamente su vida.

Figura emblemática del foro provincial, Mallagray mantiene vigente su matrícula profesional, lo que testimonia su incansable apego a la abogacía y su profundo compromiso con la justicia. Además de su destacada labor como abogado, desarrolló una extensa carrera docente en colegios secundarios de la capital jujeña, se desempeñó como juez del Superior Tribunal de Justicia en distintos periodos y fue fundador de uno de los medios de comunicación más relevantes de la provincia. Por su trayectoria profesional y su compromiso social, ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio San Salvador otorgado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el premio Éxodo Jujeño concedido por la Legislatura provincial.

El homenaje al Dr. Miguel Ángel Mallagray fue un reconocimiento merecido a una trayectoria ejemplar, marcada por la ética, la formación de generaciones de jóvenes y el compromiso con la justicia, consolidando su legado como una figura clave del ámbito jurídico, educativo y social de la provincia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3fitFjxmrDo