Estudiantes, docentes y personal ministerial participaron de una jornada de prevención

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables (Dirección de Acompañamiento Integral Educativo) realizó una jornada de concientización y prevención, con motivo de conmemorarse la “Semana de la Muerte Súbita”.

El evento, destinado al personal ministerial, estudiantes, docentes y público en general, se realizó en el Complejo Ministerial, con la participación de otros organismos del gobierno.

La iniciativa busca informar a la población sobre los factores de riesgo para la salud cardiovascular, la prevención y atención inmediata mediante las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y los primeros auxilios ante incidentes.

Participaron estudiantes del Bachillerato Provincial N° 6 y de la Escuela N° 415 “Confederación General del Trabajo”.

“La jornada incluyó muestras de RCP, charlas sobre alimentación saludable y prácticas de autocuidado, para fomentar una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes”, señaló la Coordinadora de Entornos Saludabeles, María José Gloss.

“Quiero agradecer que esta jornada representa el trabajo articulado con el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Maternidad e Infancia, la Subsecretaría de Atención, Promoción y Prevención, el CAPS de Barrio Malvinas, Sunibron, Dirección Provincial del SAME, la Sociedad Argentina de Cardiología, el Colegio de Educadores para la Salud, el Centro Regional de Hemoterapia y las Comisiones Municipales de Tumbaya, Volcán y Yala”, destacó Gloss.