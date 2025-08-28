Festejaron el mes de las infancias en el CPV Kennedy

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa desarrollando celebraciones en distintos barrios a través del programa de descentralización. En esta oportunidad, el festejo se realizó en el polideportivo Kennedy, a cargo de Liliana Carlos, donde los vecinos disfrutaron de una jornada especial con juegos, peloteros, chocolate y espacios recreativos para que los niños y niñas compartieran junto a sus familias y la comunidad.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó el trabajo articulado del área de descentralización, conducida por Daniel Toconás, y expresó, “es una gran satisfacción acompañar a los vecinos en cada CPV, llevando adelante este pedido especial de nuestro intendente, que todos los recursos del municipio lleguen a todos los barrios a través de la descentralización”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, remarcó la importancia de que los vecinos se apropien de las nuevas obras y resaltó la reciente puesta en valor del polideportivo Kennedy. “Este espacio es fruto del esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Infraestructura y el municipio, y hoy las familias del sector pueden disfrutarlo en un marco de celebración por el Mes de las Infancias”, señaló.

La jornada se vivió con gran participación de la comunidad, fortaleciendo los lazos de encuentro, integración y recreación para los más pequeños y sus familias.