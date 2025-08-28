La Fundación Contenidos realiza la elección de Reina y chico 10

La Fundación convoca a los jóvenes con discapacidad a partir de los 15 años a participar de la elección desde una propuesta inclusiva abierta a toda la provincia. La misma tendrá lugar este domingo 31 de agosto desde 17 hs. en el teatro Jorge Accame, ubicado en el espacio municipal de Barrio 12 de octubre

«No todos asisten a instituciones, es más, no todos tienen un evento o una salida que los habilite socialmente y por eso nuestra convocatoria es abierta», destacó el titular de la Asociación Nueva Vida, Emir Marquéz, oportunidad en la que agradeció el constante apoyo del gobierno de la provincia.

Desde Fundación Contendios refuerzan la invitación al evento “a todos los que quieran bailar, divertirse y participar como absolutos protagonistas”, indicando que la entrada es de carácter libre y gratuita.

«Es necesario hablar de una convivencia plena y que las flores nazcan para todos», subrayaron como slogan de la jornada.

Los interesados e interesadas pueden inscribirse al formulario digital publicado por las instituciones en las diversas redes sociales hasta el sábado 30 o a los teléfonos: 3885832041 – 388 479-8500 – 3885103378.