«Los Jugenios» se coronaron campeones nacionales en la Copa Robótica Argentina 2025

La final se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la provincia de Neuquén.

En un logro destacado para la educación jujeña, el equipo «Los Jugenios» del Colegio Secundario Nº 60 de San Pedro de Jujuy se consagró campeón nacional en la Copa Robótica Argentina 2025.

El equipo, integrado por los estudiantes Dylan Baez Saka, Alejandro Cardozo Silva, Paula Fernández, Agostina Lozano y la docente Mirta Mamaní Britez, demostró su habilidad y dedicación en la robótica, destacándose entre los 18 equipos que representaron a distintas provincias del país. La alianza estratégica con estudiantes de Córdoba fue fundamental para lograr el título.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, recibió a los ganadores en el Complejo Ministerial, donde expresó su alegría. «Estamos muy contentos con este logro que es ejemplo de un trabajo arduo de los estudiantes, como así también de los profesores que apoyaron este proyecto». También destacó la importancia de la robótica y la tecnología en la educación, enfatizando que estas herramientas permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades y talentos.

La celebración contó con la presencia de instituciones educativas aledañas, personal del ministerio, público en general y medios de comunicación, quienes entre aplausos y cánticos, crearon un clima festivo para recibir a los campeones.