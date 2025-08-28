Nuevo encuentro educativo “Ecos del Parque” sobre el cuidado de los anfibios

El Parque Botánico Municipal invita a participar de una nueva charla del ciclo “Ecos del Parque”, que en esta oportunidad abordará la importancia de proteger a los anfibios y el rol que cumplen en los ecosistemas.

La actividad, titulada “Buenos vecinos: ¿cómo ayudamos en el cuidado de los anfibios?”, estará a cargo de Facundo Carrizo, Licenciado en Ciencias Biológicas, y se desarrollará el martes 2 de septiembre a las 17 horas en las instalaciones del Parque Botánico.

Los anfibios son fundamentales para el equilibrio ambiental: contribuyen al control natural de insectos, funcionan como bioindicadores de la calidad del entorno y forman parte esencial de la cadena alimenticia. Sin embargo, diversas especies se encuentran en riesgo debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y los efectos del cambio climático.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer qué acciones simples pueden implementarse desde los hogares y comunidades para proteger a estos animales, promover una convivencia responsable y convertirse en verdaderos “buenos vecinos” de la naturaleza.

La charla está dirigida a todas las personas interesadas en la temática, con entrada gratuita. Para participar, se solicita reservar turno a través de WhatsApp al número 3884037073.