Sadir acompañó a hoteleros y gastronómicos jujeños en HOTELGA 2025

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, estuvo presente en el Encuentro Anual de Hotelería & Gastronomía (HOTELGA) que tiene lugar en el predio de La Rural en Palermo, espacio destinado a productores y prestadores de servicios hoteleros, gastronómicos y turísticos, a los fines de promover el crecimiento del ecosistema emprendedor.

“Hay identidad”, definió el mandatario jujeño al destacar las cualidades distintivas de los productos jujeños empleados en preparaciones gastronómicas de alto nivel y que aportan al sello de calidad de nuestra provincia en el campo del turismo.

Por otra parte, resaltó que “las provincias del Norte Grande dicen presente en este espacio, mostrando sus productos, capacidades y potencial en materia de gastronomía”.

Para Sadir, HOTELGA “es una gran forma de mostrar los valores del Norte Argentino, visibilizando a nuestros gastronómicos, hoteleros y empresarios del rubro turismo”.

Enfatizó que “cada producto tiene su identidad, pero también un valor en común que es el amor por la tierra, haciéndonos quedar muy bien ante todo el país”.

Acompañaron al gobernador, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Freddy Morales; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; Alejandro Nieva, auditor general de la Nación; y Marcelo Abraham, representante del Consejo Federal Inversiones (CFI) en Jujuy; entre otros.