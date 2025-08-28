Noticias de Jujuy

Se dictó el Taller «Grooming y violencia sexual por medios telemáticos»

Jujuy
Se dictó el Taller Grooming y violencia sexual por medios telemáticos

En instalaciones de Conectar Lab se desarrolló el mencionado taller que contó con la organización de la Asociación Justicia Jujuy y que estuvo a cargo del Dr. Sebastián Félix García Amuchastegui, juez de violencia de género del Poder Judicial de Córdoba.

García Amuchastegui recalcó que un aspecto fundamental del grooming es la prevención que se logra cuando el niño habla con los padres, y que pueda también hablar en el colegio.

Destacó que para eso se necesita capacitación en los colegios y también que la misma esté dirigida a los padres. Y agregó que el grooming implica el contacto de un adulto con un niño en miras de menoscabar su integridad sexual.

Por último, el disertante explicó que esto se da a través de las redes sociales por lo que es importante el control parental, obviamente respetando la autonomía de los niños en su ámbito.

La Asociación Justicia Jujuy agradeció al Gobierno por la colaboración y la disposición de contar con el espacio necesario para el taller.

También podría interesarte
Jujuy

Sadir acompañó a hoteleros y gastronómicos jujeños en HOTELGA 2025

Jujuy

«Los Jugenios» se coronaron campeones nacionales en la Copa Robótica Argentina 2025

Jujuy

Estudiantes, docentes y personal ministerial participaron de una jornada de…

Jujuy

La Fundación Contenidos realiza la elección de Reina y chico 10

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.