Se inauguró un domo cósmico interactivo para niños del nivel inicial de la Escuela Marina Vilte

La comunidad educativa del nivel inicial de la Escuela Nro. 1 “Marina Vilte” inauguró un Domo Cósmico, un espacio innovador y educativo que fue obtenido gracias a la participación y el esfuerzo de la comunidad escolar en un concurso nacional. El juego interactivo, fue instalado en el predio de la institución a través de un acto, de la mano de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano, docentes, niños y niñas de la primera infancia.

Luego de la inauguración y compartiendo el momento con los niños, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia del acompañamiento y la presencia activa del Estado municipal en el ámbito educativo, resaltando “el compromiso que se sostiene tanto en la educación no formal, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), como en la educación formal que se brinda en la Escuela Marina Vilte”.

Luego Altea explicó que se adquirieron cuatro domos educativos que serán distribuidos en los CDI Olivia Molina, Gladis Sivila y Santa Rita, iniciativa que surgió a partir del trabajo conjunto con la Fundación Bunge y Born, a través de un concurso del cual el municipio resultó beneficiario. “Los domos cuentan con una dinámica innovadora, que permite a los niños y niñas aprender de manera lúdica y participativa, reflejando el fortalecimiento de la articulación entre el Estado municipal, el Gobierno provincial y las fundaciones, en respuesta a la ausencia del Estado nacional en materia educativa”, aseguró.

Presente en la actividad, la directora de Proyección Educativa, Agustina Pauloni, destacó, “la instancia no es sólo un logro institucional, sino que involucra a toda la comunidad educativa y a las familias, mas que un juego, el domo representa un espacio pensado para estimular las capacidades cognitivas e interactivas de los niños, promoviendo aprendizajes significativos desde la primera infancia”.

En este orden detalló “el domo cósmico está conformado por nueve paneles internos, diseñados para estimular distintas capacidades motrices y el desarrollo cognitivo, destinado a niños y niñas de entre dos y seis años de edad”.

Posteriormente la directora de Nivel Inicial, Susana Quispia, expresó la satisfacción de inaugurar un domo cósmico, resultado de la participación activa de la escuela “Marina Vilte” en la presentación de proyectos vinculados al desarrollo de la capacidad cognitiva, en el marco de una convocatoria nacional que incluyó a más de 100 escuelas de todo el país.

A través de estos juegos “nuestras infancias podrán desarrollar muchas habilidades en un juego no tradicional, puesto que tiene que ver con el desafío de las nuevas infancias, es empezar a trabajar con las habilidades y desarrollar con más intensidad otras capacidades que tienen que ver con la percepción, la vista, el oído, el tacto”.

Además, enfatizó “estamos trabajando bajo una consigna denominada ‘Aulas sin límites’, que propone entender que el patio también es un espacio de aprendizaje, no sólo se aprende dentro del aula, sino también al aire libre a través del juego y la exploración, propuesta destinada a niños y niñas de hasta 5 años en esta escuela, que cuenta con salas de 3, 4 y 5 años”, finalizó Quispia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9IqoCadqRsw