Cultura y Turismo. Buscan profesionalizar el turismo activo entre docentes de educación física

Más de 1500 profesores de educación física de Jujuy conocieron la Ley de Turismo Activo N° 6041 en una conferencia que busca profesionalizar el sector aprovechando la formación de los docentes en actividades como senderismo, trekking, cabalgata, rafting y montañismo.

La presentación se enmarcó en el Congreso de Educación Física organizado por el Ministerio de Educación y forma parte del Plan Estratégico de Turismo Sostenible que busca la formalización y profesionalización de prestadores de turismo activo en la provincia.

«Sabemos que es una actividad en la cual Jujuy tiene muchísimo potencial, cada vez son más las personas interesadas en llevar adelante estas actividades al aire libre», explicó la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart, durante su exposición en el Estadio Federación de Básquet.

La funcionaria detalló que la ley regula la actividad de prestadores y operadores, estableciendo sus derechos, obligaciones y los requisitos que deben cumplir para desarrollar estas actividades de manera segura y profesional.

La iniciativa busca aprovechar la formación de los 1500 profesores presentes para fortalecer la oferta de turismo activo en la provincia, sector que registra creciente demanda entre visitantes y locales.