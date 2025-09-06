El municipio capacitó a profesores en ecoalfateización

Este sábado en el NIDO Cuyaya, tuvo lugar el cierre de capacitaciones en que organizó la Secretaría de Planificación y Ambiente para docentes del IES N°5. El ciclo tuvo como participantes a 55 docentes de diferentes áreas curriculares que se desempeñan en todas la regiones de la provincia. Los organizadores evalúan ampliar la oferta a nuevas jornadas debido a la alta demanda de inscripción.

Al respecto, la secretaría de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz comentó, “esta iniciativa la pusimos en marcha luego de haber hecho un piloto de ecoalfabetización en la Escuela Marina Vilte, donde verificamos que era más que importante capacitar a los docentes para ellos puedan transmitir a sus alumnos la política ambiental que es necesario conocer, por eso organizamos con el IES para que se dieran las capacitaciones y para que los docentes puedan obtener puntaje”.

“Hemos trabajado fuertemente en la temática; para nosotros es importantísimo para que, al terminar los ciclos y de aquí a tres años, podamos contar con líderes ambientales en el área de educación”, consideró la funcionaria.

La directora general de Ambiente, Silvina González Diez, evaluó, “la capacitación tuvo muy buena recepción de parte de los docentes; en esta primera etapa se inscribieron 55 docentes que se convertirán en líderes y promotores ambientales que van a poder llevar a sus alumnos todos estos conocimientos; son docentes de casi toda la provincia”, y resaltó, “creemos que es muy importante difundir el mensaje desde la docencia hacia los alumnos; en esta primera edición se llenó el cupo así que probablemente más adelante organizaremos otra capacitación”.

Encargada de la capacitación, la bióloga y miembro del equipo de la Dirección de Economía Circular, Belén Sumbaino, explicó, “el objetivo era transversalizar la Educación Ambiental de manera integral; no fue exclusivo para docentes de Bilogía, o de materias vinculadas al área de Ambiente, sino que se buscó la interdisciplina; hubo docentes de muchísimas materias con quienes hemos llegado al punto en común de que hablar de ambiente es importante no solo como una clase sino como cambiar los estilos de vida”.

Claudia Burgos, docente del IES y también miembro del equipo de Ambiente de la Municipalidad, expresó los correspondientes agradecimientos, “a todos los que hicieron posible la capacitación, la verdad que fue muy rica y la Municipalidad estuvo a la altura de la circunstancia, agradecemos en especial a la rectora del IES N°5 que tomó en cuenta la propuesta para que podamos capacitar a los docentes”.

Uno de los inscriptos a la capacitación, el profesor de Filosofía Sergio Salas, compartió sus impresiones como participante, “hemos tomado esta capacitación con miras a adquirir nuevas herramientas para trabajar las aulas con los chicos; desde mi lado, esta herramienta sirve para que los chicos puedan sentirse situados para reflexionar y revalorizar acerca del cuidado del ambiente, y que ellos también conozcan cuáles son las herramientas que se están implementando desde el área de Planificación y Ambiente, cuáles son las herramientas, cómo se está adaptando y optando por estas nuevas temáticas para que los chicos se sientan más incentivados a realizar más actividades, para que ellos mismos sean los protagonistas como agentes del cambio en un futuro; como partícipes de la sociedad tienen que conocer estas nuevas herramientas y políticas ambientales”.