El viernes 12 conferencia sobre “Entrenamiento en habilidades blandas y atención plena para lideres”

La Dirección de Salud Integral y Género junto a la Dirección de Programas Nacionales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitan al público en general a participar de la conferencia gratuita “Entrenamiento en habilidades blandas y atención plena para líderes”, que se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre en las instalaciones del Cine Select, de 9 a 12 horas.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, está destinada al público en general y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal, laboral y emocional.

En este sentido, la jornada estará dirigida por Martin Reynoso, Licenciado en Psicología en instructor en Mindfulness y Carolina Pfister, instructora en mindfulness, quienes abordarán temas como la gestión de emociones, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, entre otros.

El workshop, Mindfulness & Compasion, será de acceso libre y gratuito y se recomienda asistir con anticipación para garantizar lugar, Para más información del taller llamar al 388-4960093.