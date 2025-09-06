Turismo. Jujuy en Salta: estrategias y presencia que consolidan su posicionamiento en el mercado regional

La articulación entre el sector público y privado de Jujuy se fortaleció durante el workshop turístico organizado por ASAT y FAEVYT en Salta, donde prestadores de servicios turísticos trabajaron junto al equipo técnico del Ente de Promoción Turística para posicionar la oferta provincial.

La delegación mixta presentó los atractivos de las cuatro regiones jujeñas: Quebrada de Humahuaca, Puna, Yungas y Valles, ante operadores y agencias del Norte Grande reunidos en el Club 20 de Febrero.

«Contentos por la gran convocatoria que tuvo nuestro stand. Tuvimos participando junto al tren solar y brindando toda la información turística de la provincia, nuevos atractivos, nuevos productos y nuestros destinos», destacó Melina Ainstein, directora provincial del Ente de Promoción Turística.

El encuentro facilitó el intercambio directo entre los prestadores jujeños y operadores regionales, generando oportunidades de negocios concretas para el sector.

Esta participación reafirma la estrategia de trabajo conjunto entre Estado y empresarios para ampliar mercados y consolidar a Jujuy como destino competitivo en el turismo regional.