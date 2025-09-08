El intendente “Chuli” Jorge supervisó los avances de la cancha de hockey en el Parque Alberdi

En el marco del ambicioso plan de revalorización del Parque Alberdi, el intendente Raúl “Chuli” Jorge visitó este lunes el predio donde se construye la primera cancha de hockey semi-sintética municipal de la ciudad. En esta etapa, los equipos técnicos avanzan en la preparación de la carpeta sobre la que se instalará la alfombra de juego, cuyo proceso de adquisición ya ha sido finalizado.

Durante su recorrido, el intendente destacó la importancia de la obra para la inclusión y el desarrollo deportivo, especialmente entre mujeres y jóvenes, “dentro de los deportes olímpicos y con un posicionamiento muy importante, el hockey integra mucho a las mujeres, a las niñas y a la gente de todas las edades. Fundamentalmente aquí en la ciudad no tenían dónde practicar este deporte, hay un solo club con una cancha profesional muy sobreutilizada, así que esta cancha va a estar abierta a todos los clubes. Vamos a organizarlo para que haya actividad permanente y se pueda fortalecer esta disciplina, que es muy formativa para los jóvenes, fundamentalmente para los niños. Vamos a tener una cancha de altísimo nivel competitivo, como la tiene Salta y otras provincias donde han desarrollado tantos deportes que han generado también campeonas olímpicas”.

Asimismo, Jorge subrayó el impacto positivo de este proyecto no solo en términos deportivos, sino también urbanos y comunitarios, “nosotros más que todo pensamos en la parte recreativa, competitiva, y que haya un lugar apto, que también va a significar un avance para todo el barrio de Alberdi, que ya está viendo las mejoras en toda esta gran parte del parque. Estamos trabajándolo como un verdadero templo para cultivar el deporte y las buenas prácticas”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, detalló el alcance de la intervención en el Parque Alberdi y los elementos que conforman el proyecto, “estamos en el Parque Alberdi, un proyecto del Ejecutivo que es una cancha de hockey semi-sintética, la cual incluye, por supuesto, todos los accesorios necesarios: tribunas, vestuarios, oficinas, sanitarios, cerco perimetral. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para generarle seguridad con sistemas de cámaras de vigilancia, iluminación propia y exterior como el alumbrado público”.

Montiel también explicó que la obra incluye mejoras integrales en el parque, “estamos devolviéndole al parque algo que tuvimos que modificar para que esta cancha se pueda construir, que eran los polideportivos existentes, los cuales fueron mejorados: sector de juegos infantiles, gimnasio urbano nuevo, jaulas de calistenia, cancha de fútbol 5, cancha de fútbol 7, más unas obras complementarias de pavimento que vamos a ejecutar para poder llegar a este lugar, que evidentemente va a requerir cierta infraestructura porque es la única cancha de hockey que tenemos acá en la ciudad. Por lo tanto, prevemos que se van a poder realizar competencias a niveles interjurisdiccionales”.

En cuanto al avance de la obra, el funcionario confirmó que se encuentra en una etapa clave, “estamos trabajando en la carpeta con máquinas, es la base para la alfombra. El trámite de la adquisición de la misma ya está listo, así que tenemos que esperar terminar esto, hacer el cerco y poder instalar la alfombra. La obra viene a buen ritmo, tenemos una segunda empresa contratista que está ejecutando las tribunas aquí y calculamos que, para fin de año, si Dios quiere, debe estar terminada”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/VCzjxOjw1Sg