Epidemiología. Dengue: Salud reforzó el descacharrado en más de 100 barrios de la capital jujeña

El trabajo se realiza junto a distintas instituciones y el aporte clave de los vecinos y tiene como fin erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que la provincia continúa libre de casos de dengue y ponderó por un lado, el trabajo permanente que se realiza para evitar la proliferación del mosquito transmisor con el rol fundamental de la comunidad en su conjunto y por otro, la vigilancia epidemiológica que llevan adelante los equipos sanitarios para la detección temprana de personas con síntomas compatibles.

En ese sentido, las acciones en terreno con permanente intervención de Atención Primaria de la Salud (APS), Educación para la Salud y Asuntos Institucionales han permitido desde enero y hasta fin de julio de 2025 reforzar las jornadas de descacharrado en la capital jujeña en articulación con el Municipio, entidades vecinales y el compromiso de la propia comunidad concluyendo en un total de 2235 manzanas recorridas con un total de 166 cargas de camiones con recipientes domiciliarios descartados.

Los operativos de descacharrado se complementan con la estrategia de vigilancia del vector, es decir, del mosquito Aedes Aegypti a partir de la colocación de un total de 1719 ovitrampas en el mismo periodo.

La continuidad del plan frente al dengue incluye nuevas jornadas de descacharrado siempre desde horas 9, de acuerdo al siguiente cronograma: