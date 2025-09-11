Accesibilidad. Operativos Sanitarios continúan con atención en Palpalá, Perico y la capital jujeña

Los equipos interdisciplinarios facilitan asistencia gratuita a personas de todas las edades.

Continuando con el abordaje integral en terreno, enmarcado en el Plan Estratégico de Salud II que impulsa el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, con el acompañamiento del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante el mes de septiembre continúan los Operativos Sanitarios en Palpalá, Perico y diferentes sectores de la capital provincial.

Cada jornada de “Operativo sanitario de corazón a corazón” tiene como objetivo fortalecer el acceso a servicios públicos de salud, especialmente en materia de prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento a las familias. Para la atención gratuita, vecinas y vecinos deben acercarse a los puntos de encuentro y presentar DNI.

Horario: 8 a 14

• Jueves 11/09 – SUM Las Tipas. Avenida María del Pilar Bermúdez (entre Vinalito y Ocloyas). Barrio Las Tipas. Palpalá

• Viernes 12/09 – CAPS Nuestra Señora de Fátima. Guatemala esq. Cuba S/N. Barrio La Paz. Perico

• Sábado 13/09 – NIDO ARA San Juan. Barrio 150 Hectáreas. Alto Comedero

En las tres jornadas con disponibilidad de los siguientes servicios:

• Atención Ginecológica

• Turnos Protegidos Para Mamografía

• Test de PSA

• Test de VIH Y Sífilis

• Zoonosis

• Adolescencia

• Podología

• Médico Clínico

• Psicología

• Nutrición

• Pediatría

• Odontología

• Educación para la Salud

• Rastrillaje

• Trabajo social

• Oftalmología

Horario: 8 a 14

• Martes 16/09 – Asentamiento Xibi Xibi. Maimará 122. Barrio Punta Diamante. San Salvador de Jujuy

• Martes 23/09 – Pan de Azúcar 841 (frente Plaza Conquista). Barrio Azopardo. San Salvador de Jujuy

En ambas jornadas con disponibilidad de los siguientes servicios:

• Atención Ginecológica

• Turnos Protegidos Para Mamografía

• Test de PSA

• Test de VIH Y Sífilis

• Zoonosis

• Adolescencia

• Podología

• Médico Clínico

• Psicología

• Nutrición

• Pediatría

• Odontología

• Educación para la Salud

• Rastrillaje