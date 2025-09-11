Actualización. Formación a profesionales de Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia

Equipos de trabajo se capacitaron en «Protocolos en contra de la violencia laboral».

La Coordinación de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, a cargo de Gabriela Salinas, busca darle continuidad a la formación de los profesionales que forman parte de los equipos interdisciplinarios de los 19 dispositivos distribuidos en toda la Provincia de Jujuy.

La disertación estuvo a cargo de José Varela, Coordinador de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral, junto a su equipo técnico, dependiente de la Secretaría de Trabajo de Jujuy.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la mencionada Coordinación de Violencia Laboral.

En primera instancia fue con modalidad virtual y estuvo destinada a los equipos del interior de la provincia, quienes pudieron acceder a información actualizada, herramientas prácticas y marcos normativos para abordar situaciones de violencia en el ámbito laboral.

El encuentro puso en valor la importancia de contar con protocolos claros de actuación frente a situaciones de violencia laboral, que permitan garantizar espacios de trabajo libres de discriminación, fortaleciendo la construcción de ámbitos laborales más seguros e igualitarios.

Asimismo, se anunció que la formación continuará el próximo 30 de Septiembre, esta vez bajo la modalidad presencial y estará destinado a los equipos de los Dispositivos de San Salvador de Jujuy, Alto Comedero y Palpalá.

De esta manera ambas instituciones reafirman su compromiso con la promoción de derechos, la igualdad de género y la generación de entornos laborales respetuosos y libres de violencia.

Participaron de la jornada Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; y Paola Villagra, Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas.