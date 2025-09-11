Alto Comedero celebra el 3° aniversario del programa “Móvil Gym”

La Dirección de Deportes y Recreación de Alto Comedero invita a la comunidad a participar este sábado 13, desde las 8.30 horas en el Multiespacio, del tercer aniversario del programa “Móvil Gym”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que busca combatir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables.

Benicio Ruiz, director de Deportes del distrito, explicó que “Móvil Gym es una actividad rítmica que nació pensando en los adultos mayores, pero con el tiempo fue adoptada también por las familias, convirtiéndose en un espacio de encuentro intergeneracional”.

En este marco, Ruiz destacó la importancia de la jornada: “La invitación es para toda la familia de Alto Comedero. Queremos festejar juntos un nuevo aniversario de esta propuesta que fomenta la actividad física y contribuye a dejar de lado los malos hábitos”.

Asimismo, remarcó que “se trata de un plan municipal libre y gratuito, acompañado por profesores de la Dirección de Deportes y Recreación de Alto Comedero, quienes guían a los vecinos en distintas rutinas de ejercicios”.

Finalmente, Patricia Toconás, coordinadora de Acción Territorial, comentó que estarán presentes con el programa además de ofrecer una gran torta para el disfrute de los asistentes

Nota audiovisual: https://youtu.be/__isApGxjN4