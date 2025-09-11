Articulación. Jornada de promoción y prevención de la violencia de género en La Quiaca

El trabajo realizado junto a distintas instituciones apuntó a fortalecer el acompañamiento a mujeres.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la ciudad de La Quiaca participó de una jornada comunitaria organizada por el Hospital “Dr. Jorge Uro” de promoción y concientización sobre la prevención de la violencia de género con acciones de fortalecimiento.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades formó parte de un importante evento comunitario organizado por el hospital local en articulación con diversas instituciones de la ciudad, entre ellas SAE (Servicio de Asistencia de Emergencia), USMA (Unidad de Salud Mental y Adicciones), Defensoría Civil y Defensoría de la Niñez.

La jornada tuvo como objetivo brindar un espacio de trabajo conjunto para seguir fortaleciendo la atención y el acompañamiento a la comunidad.

Durante la actividad, el equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, distribuyó folletería con material preventivo y de asesoramiento, además de dialogar con vecinas y vecinos sobre las formas de acceder a los dispositivos provinciales en casos de violencia por motivos de género.

El dispositivo ubicado en La Quiaca está ubicado en calle Maestro Argentino esquina Puerto Argentino, cuenta con profesionales de la psicología, el trabajo social y la abogacía quienes asisten, contienen y acompañan el proceso en cada caso de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad sexual.

También se promocionó la línea 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año. Es de destacar que es gratuita y confidencial.

Estas instancias de encuentro refuerzan la importancia de la articulación interinstitucional para garantizar las acciones de prevención de la violencia de género y el acompañamiento en hechos de vulnerabilidad.