Articulación. Palpalá: prevención de la violencia de género junto al Hospital Gallardo

El Consejo Provincial de Mujeres acompañó el Foro de Adolescentes organizado por la institución de Salud.

En el marco del Foro de Adolescentes, organizado por el Hospital Gallardo de Palpalá, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades se sumó con actividades de prevención de la violencia de género.

En la jornada que se desarrolló en la Casa de la Cultura de la ciudad siderúrgica profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia interactuaron con la comunidad brindando herramientas para detectar situaciones de violencia informando sobre tipos y modalidades.

Se entregó folletería sobre los 19 dispositivos con los que cuenta la Provincia de Jujuy donde equipos interdisciplinarios realizan la asistencia y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

Se informó también que se encuentra habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona todos los días del año las 24 horas para urgencias activando los protocolos correspondientes y asesorando a quienes consultan sobre posibles hechos de violencia basados en género.

Es importante recordar que el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en Palpalá está ubicado en Avenida Río de la Plata N° 383 donde pueden acercarse por información, consultas o asistencia.