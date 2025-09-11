Capacitación. Encuentro de Estudiantes de Turismo en Purmamarca

En el salón municipal, este 12 y 13 del corriente se realizará la Segunda Edición del Encuentro de Estudiantes de Turismo en Purmamarca.

Las dos jornadas se desarrollarán en los horarios de 10 a 19 y comprende talleres, disertación y visitas a sectores gastronómicos y hoteleros.

Noelia Mamani, estudiante de la UNJu invitó a participar del encuentro a estudiantes de la carrera de turismo y al público en general interesado en la temática.

Continuando señaló que el evento abarcará el turismo en tres ejes trasversales como la sustentabilidad, emprendedurismo y rural o comunitario.

La iniciativa incluye en la primera jornada el desarrollo del marco teórico mientras que el segundo día se realizara las visitas a los hoteles y también a la parte gastronómica del lugar, como práctica.

Finalmente, desde la organización se agradeció el acompañamiento por parte de la dirección de Gestión de la Gobernación, como también al municipio de Purmamarca.