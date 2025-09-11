Inició la campaña de castración masiva: más de 100 turnos semanales para combatir la sobrepoblación animal

La Dirección de Zoonosis del municipio retomó la campaña de castración masiva, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal y contribuir significativamente a la salud pública. La iniciativa, esperada por los vecinos se desarrollará todos los jueves hasta fin de año y contempla más de cien turnos semanales distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Al respecto, Jimena Saez, directora de Zoonosis, expresó, “estamos iniciando la campaña que tanto prometimos, estamos con treinta turnos aquí en el Centro Modelo 2 de Alto Comedero en el turno mañana, y para el turno tarde estaremos con otros treinta. Así también en Santa Rosa se entregan treinta turnos a la mañana y treinta turnos a la tarde, mientras que en Campo Verde treinta turnos en total”.

Esta iniciativa se plantea como una herramienta clave para reducir la cantidad de animales en situación de calle y evitar la reproducción indiscriminada, Saez, destacó que “esta campaña va a ser hasta fin de año, se llevará a cabo todos los jueves, ya que queremos llegar a un número significativo para poder bajar la sobrepoblación e impactar positivamente sobre la salud pública”.

Para acceder a la castración, los propietarios deben solicitar un turno previo en cualquiera de los centros habilitados por la municipalidad, “los dueños tienen que acercarse a los centros, a cualquier punto de la municipalidad, y ahí sacan el turno con el certificado de vacunación antirrábica vigente, ya que más del ochenta por ciento de la población ya fue vacunada y se puede acceder a la castración. El arancel que se paga, que es una ayuda, son $4200, con eso es suficiente para que nosotros podamos realizar la cirugía”, detalló la directora.

Asimismo, recordó los requisitos indispensables para la esterilización, “tienen que ser mayores a ocho meses, menores a ocho años, no tienen que estar preñadas y si están preñadas tienen que esperar cuarenta y cinco días de postparto para poder realizarle la cirugía”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/u6v7Do2Qeh8