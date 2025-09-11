Nueva presentación de la Feria Campesina «Pucará» en la capital jujeña

En el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex vieja estación se lleva adelante una nueva edición de del Mercado de Artesanos y Emprendedores de las Cuatro Regiones de la Provincia. La feria está habilitada en los horarios de 9:00 a 20:00 hs.

La tradicional Feria de Campesino “Pucará” vuelve a la capital jujeña y en esta oportunidad, con novedades por el mes de la primavera.

Uno de los artesanos de la comunidad de Cianzo- Zenta de Humahuaca, don Torres comentó de su participación e integración a la feria mencionada. “Vengo participando desde el comienzo y estoy contento porque puedo vender mis productos”, explicó.

Prosiguió, “en esta ocasión traje artesanías, plantas medicinales, plantas aromáticas”, expresó.

Asimismo, hizo referencia unas de las actividades que desarrolla. “Soy apicultor y traigo miel de la zona”, agregó.

En otro pasaje agradeció al gobierno de la Provincia por el apoyo continuo, “el acompañamiento, nos ayuda mucho”, manifestó.

“Esperamos al público que nos visiten”, concluyó.