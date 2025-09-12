Noticias de Jujuy

Arroyo Burrumayo: finalizaron con éxito trabajos de reparación del colector cloacal

Jujuy
Con está intervención

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad del barrio Huaico que finalizaron con éxito los trabajos de reparación y restitución del colector cloacal.

Este trabajo, de gran envergadura, fue necesario debido al colapso del colector a causa de las crecidas del arroyo Burrumayo. Las tareas de reparación incluyeron un importante movimiento de suelo, el uso de maquinaria pesada y una compleja logística.

Gracias a esta intervención, se evitó el vertido de líquidos cloacales en el arroyo Burrumayo, protegiendo así el medio ambiente.

