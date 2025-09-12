Familias de tres localidades de Yungas recibirán unidades alimentarias

El miércoles 17 de septiembre el Ministerio de Desarrollo Humano entregará Unidades Alimentarias a familias de El Piquete, Santa Clara y Rodeíto.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que el miércoles 17 de septiembre, tendrá lugar la entrega de Unidades Alimentarias del programa “Comer en Casa”, a familias de El Piquete, Santa Clara y Rodeíto.

Con el objetivo de llegar a las familias vulnerables de Yungas, el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de la intendencia de Santa Clara, y las Comisiones Municipales de Rodeíto y El Piquete, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Cronograma

En El Piquete, se realizará el miércoles 17 de septiembre, en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Jujuy s/n (atrás del Puesto de Salud), barrio Municipal, de 09:00 a 17:00.

En tanto que Santa Clara, se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre, en el comedor municipal, ubicado en Tucumán s/n, en el horario de 09:00 a 17:00.

Mientras que, en Rodeíto, se efectuará el miércoles 17 de septiembre, en el comedor infantil, ubicado en el barrio Juan José Bazán, de 09:00 a 17:00.

Desde la cartera social se recomienda a las y los titulares del mencionado programa, concurrir a los centros de distribución con el DNI del titular y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).