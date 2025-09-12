Modificación de recorridos de colectivos y cortes de tránsito por la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que con motivo de la realización de la tradicional Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital de los Estudiantes, previstas para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona.

Sábado 13 de septiembre : desde las 9 hasta las 20 horas.

: desde las 9 hasta las 20 horas. Domingo 14 de septiembre: desde las 19 horas y hasta la finalización del evento.

Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por las arterias: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín

Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur

Suipacha y Cnel. Arias

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.