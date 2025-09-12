Prestaciones. Finalizó Taller itinerante del ISJ «Yo me conecto» en Libertador

La propuesta está destinada a afiliados adultos mayores.

Con la intención de acercar las nuevas herramientas de innovación a los afiliados del interior, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el área de Promoción de la Salud llevo a cabo el cierre y entrega de certificados del Taller Itinerante “Yo me conecto” en el camping municipal de la ciudad de Libertador General San Martín, realizado de manera conjunta con la Asociación de Policías Retirados de la Provincia de Jujuy Delegación Ledesma.

En la oportunidad, se concretaron dos jornadas de capacitación con temáticas orientadas a la implementación de las herramientas digitales como la credencial digital, botón de pago, uso de redes sociales, entre otros temas, coordinado por las áreas de Sistemas y Comunicación Institucional.

Al respecto, el Vocal del sector Pasivo del ISJ, Alberto Quiroga, valoró ese tipo de capacitaciones, ya que permite a los asistentes incorporar nuevas herramientas y conceptos sobre las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo lograr cierta independencia o autonomía respecto al uso del dispositivo móvil.

Anticipó que la idea del ISJ es recorrer diversas localidades del interior y llevar esos talleres itinerantes a los afiliados de toda la provincia.

Cabe mencionar que esos talleres itinerantes se trasladarán la próxima semana a la ciudad de La Quiaca, y a posterior se realizarán en Perico, Palpalá y otras ciudades.

Para solicitar información los interesados podrán comunicarse al 0810 777 72583 interno 175 o a la página web: www.isj.gov.ar