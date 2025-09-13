Educación ambiental. Por una FNE+ Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con el Ente Autárquico Permanente, vienen trabajando en una agenda de actividades que intentan poner en valor el compromiso del estudiantado con el cuidado y la conservación del ambiente local. Confirmaron además que premiarán una vez más a las carrozas y carruajes ambientales.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy dice presente, una vez más, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En esta oportunidad, desarrollando una serie de actividades en la Pintada Estudiantil, que recuperan los compromisos asumidos hace tiempo entre las autoridades, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer. Además de los acuerdos con la Comisión de Estudiantes de la FNE.

En este sentido, en la jornada de hoy los equipos de la Secretaría de Calidad Ambiental, y de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental, se desplegaron en la Ciudad Cultural para instalar Puntos Verdes, por un lado; y por otro para desarrollar juegos educativos y estampar una pintura con un mensaje vinculado a la conservación de la biodiversidad.

En el caso de los Puntos Verdes, se distribuyeron para que los estudiantes pudieran depositar allí los residuos derivados de la propia pintada: tarros de pinturas, pinceles, brochas, estopas, recipientes con pinturas, entre otros. Estos residuos, categorizados como peligrosos por su composición, deben ser gestionados de una manera diferente a la de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Por eso los equipos de la cartera ambiental, en articulación con la empresa Ecoaxion, que es operadora de residuos peligrosos en Jujuy, se encargaron de garantizar su tratamiento y destino final.

Mientras que el Ministerio de Ambiente también ofreció un espacio de recreación, para que, a través de la educación ambiental, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas, y todas las familias pudieran aprender sobre distintos temas de la agenda ambiental a través del juego. Y finalmente también los equipos dejaron estampada una obra de arte en el asfalto de la avenida que está frente a los food trucks, bajo la consigna de vivir una “Fiesta + sostenible”, y conservar la biodiversidad y proteger el ambiente.

En la pintura se observan animales de la fauna silvestre nativa que forman parte de la gran riqueza ecosistémica de Jujuy, y de la enorme biodiversidad local. Muchos de los cuales fueron declarados Monumentos Naturales por el riesgo y las amenazas que enfrentan, como el cóndor andino (Vultur gryphus), el tucán grande (Ramphastos toco), el gato andino (Leopardus jacobita), o el tapir (Tapirus terrestris). O bien se trata de animales que además forman parte de programas y estrategias que el gobierno de la provincia lleva adelante: como la vicuña (Vicugna vicugna) en las Esquilas Sustentables de Vicuñas; el Programa de Conservación Cóndor Andino junto con la Fundación Bioandina, o la Estrategia de conservación del con la Alianza Gato Andino (AGA), o el Plan de recuperación de la especie tapir en la zona de las yungas, en coordinación con la Fundación Rewilding, el Ecoparque de Buenos Aires, y el emprendimiento privado Ecoportal de Piedras.

Al respecto, el director de Educación y Comunicación Ambiental, Nicolás Herrera, destacó el trabajo de los equipos de dicha área y de la Secretaría de Calidad Ambiental, y puso de relieve además que “desde el 2017 venimos desarrollando diversas acciones en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, porque reconocemos que es una de las festividades más movilizantes de la juventud en Jujuy que no solo tiene que ver con la celebración del estudiantado y la primavera, sino que sobre todo pone en valor el compañerismo, la unidad, la solidaridad, la reciprocidad, el proyecto común, los sueños colectivos”.

“Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático trabajamos siempre bajo esas premisas, porque son las que hacen posible vivir en una sociedad mejor”, añadió Herrera. Y luego de recordar que el Ministerio liderado por María Inés Zigarán viene concretando una agenda de juventudes, ambiente y cambio climático desde hace mucho, “porque los jóvenes entienden que el ambiente es hoy una de las más grandes causas, sino tal vez la más importante”, reconoció en el estudiantado jujeño y en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, “la posibilidad de imaginar otros horizontes de futuro posible”.