Fútbol . El domingo se definen las finales de la Copa Jujuy

El próximo domingo 14 de septiembre, el fútbol jujeño vivirá una jornada histórica con las finales de la Copa Jujuy, tanto en la rama masculina como en la femenina. El epicentro de esta gran fiesta deportiva será el estadio 23 de Agosto, que abrirá sus puertas a las 14:00.

La final femenina comenzará a las 15:00, con un duelo que promete grandes emociones, Atlético El Carmen se medirá ante Sportivo Palermo.

Posteriormente, a las 17:00, el campo de juego vibrará con la final masculina entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro.

Las entradas, con un costo de $5.000, se podrán adquirir en las boleterías del estadio. Para garantizar la seguridad y el orden, se ha diseñado un operativo policial especial para la distribución de las hinchadas:

Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte

Monterrico Sur: Sector Lobo Sur

Sportivo Palermo: Platea Norte

Atlético El Carmen: Platea Sur

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, los partidos serán transmitidos en vivo a través de las plataformas de YouTube y Facebook, permitiendo que todos los jujeños sigan de cerca la definición de este torneo que ya es una tradición en la provincia.