Jujuy Construye. Repavimentación de la RP 56: Cerrada la ruta entre Carahunco y La Mendieta por obras

A partir del próximo lunes, la Ruta Provincial 56 (RP 56) cerrará completamente al tránsito entre las localidades de Carahunco y La Mendieta debido a las obras de repavimentación, en el marco del programa provincial Jujuy Construye. La medida, que busca la culminación de la renovación de este importante corredor vial, fue comunicada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Las obras, que se ejecutarán a lo largo de 13 kilómetros e incluirán la cuesta de Las Lajitas, no cuentan con desvíos alternativos debido a la geografía de la zona. Por este motivo, se ha dispuesto el corte total de la ruta para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de los trabajos.

Esta etapa final de repavimentación completa un proyecto mayor que comenzó en el barrio Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy, a la altura de la rotonda del puente General Arias. Las mejoras ya ejecutadas incluyeron tramos en Higuerillas, Altos del Zapla y el río Zapla, finalizando semanas atrás en Carahunco.

La DPV solicita a los conductores y residentes de la zona tomar las precauciones necesarias y planificar sus viajes con anticipación. Es importante recordar que el acceso a Carahunco y La Mendieta sigue siendo posible a través de la RP 56, aunque para este último se debe acceder desde la Ruta Nacional 34.