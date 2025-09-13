Plan Provincial 2026-2028. Purmamarca: Foro Regional de Áreas de Género de Quebrada y Puna

El Foro Regional en Purmamarca permitió trabajar con Áreas de Género de Quebrada y Puna en el marco de la construcción del Plan Provincial 2026-2028

Con la presencia de la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro se realizó en Purmamarca el Foro Regional de Áreas de Género de Quebrada y Puna, destacando el trabajo sostenido con las redes territoriales.

Durante la jornada se articularon acciones y se recibieron valiosos aportes de las responsables de género de Municipios y Comisiones Municipales en el marco de la construcción del Plan Provincial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género y Diversidad 2026 – 2028.

Es de destacar el profundo compromiso de las mujeres que sostienen las políticas públicas de igualdad de cada una de sus localidades.

Este proceso participativo busca definir líneas estratégicas que orientarán las políticas públicas provinciales durante los próximos años, fortaleciendo el trabajo interinstitucional y el compromiso colectivo en la lucha contra las violencias por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, se agradeció al Intendente de Purmamarca, Humberto López por su acompañamiento y disposición para seguir trabajando en conjunto en la prevención y erradicación de la violencia de género.;

Participaron del Foro Regional el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad y la Referente de Áreas de Género de la Municipalidad de Purmamarca, Guillermina Cruz.